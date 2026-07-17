Тимощук об опоздании Вендела: «Он идет на это сознательно. Будем делать все, чтобы это минимизировать»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в разговоре с «СЭ» отреагировал на опоздание полузащитника Вендела на сборы.

— Вы привыкли к опозданиям Вендела?

— Как сказал Сергей Богданович, если Вендел готов за это платить. У клуба есть дисциплинарное наказание. И исключений нет. Вендел идет на такие личные, финансовые потери, это сознательно. В этом году он отсутствовал по уважительной причине. Мы будем делать все возможное, чтобы это минимизировать.

В сезоне-2025/26 Вендел забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах во всех турнирах. Вместе с «Зенитом» он в пятый раз в своей карьере стал чемпионом России.