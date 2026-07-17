Тимощук считает, что Соболев может стать лучшим бомбардиром РПЛ: «У нас есть мотивированный игрок»
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего Александра Соболева о желании стать лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2026/27.
— Реально ли Соболеву стать лучшим бомбардиром?
— Конечно. Он же начал забивать в концовке. Все это зависит от самого игрока. Я уверен, что в лице Соболева у нас есть мотивированный игрок, который готов конкурировать за свою позицию и выход в старте.
В сезоне-2025/26 Соболев забил 10 голов и занял восьмое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России. Больше всех в прошлом сезоне РПЛ забил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — на его счету 17 мячей.
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|Краснодар
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|0
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|0-0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
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9
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
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|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
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|0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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