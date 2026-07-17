Тимощук считает, что Соболев может стать лучшим бомбардиром РПЛ: «У нас есть мотивированный игрок»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего Александра Соболева о желании стать лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2026/27.

— Реально ли Соболеву стать лучшим бомбардиром?

— Конечно. Он же начал забивать в концовке. Все это зависит от самого игрока. Я уверен, что в лице Соболева у нас есть мотивированный игрок, который готов конкурировать за свою позицию и выход в старте.

В сезоне-2025/26 Соболев забил 10 голов и занял восьмое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России. Больше всех в прошлом сезоне РПЛ забил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — на его счету 17 мячей.