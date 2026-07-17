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17 июля, 15:30

Тимощук считает, что Соболев может стать лучшим бомбардиром РПЛ: «У нас есть мотивированный игрок»

Артем Бухаев
Корреспондент

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего Александра Соболева о желании стать лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2026/27.

— Реально ли Соболеву стать лучшим бомбардиром?

— Конечно. Он же начал забивать в концовке. Все это зависит от самого игрока. Я уверен, что в лице Соболева у нас есть мотивированный игрок, который готов конкурировать за свою позицию и выход в старте.

В сезоне-2025/26 Соболев забил 10 голов и занял восьмое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России. Больше всех в прошлом сезоне РПЛ забил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — на его счету 17 мячей.

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Александр Соболев
Анатолий Тимощук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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