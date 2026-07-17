Тимощук: «Вендел — один из лучших игроков не только в «Зените», но и во всей РПЛ»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в разговоре с «СЭ» оценил уровень полузащитника Вендела.

«Вендел лучший в лиге? Это его природные качества, футбольное мышление. И по выносливости, и по работе с мячом он один из лучших игроков не только в нашей команде, но и во всей лиге. Это мое мнение, которое не меняется на протяжении многих лет», — сказал Тимощук «СЭ».

В сезоне-2025/26 Вендел забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах во всех турнирах. Вместе с «Зенитом» он в пятый раз в своей карьере стал чемпионом России.