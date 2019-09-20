Тренер вратарей «Урала» провел мастер-класс для коллеги из «Шальке»
16:32
Тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилев провел семинар по обмену опытом для коллег, сообщает официальный сайт клуба. Среди слушателей был специалист по работе с голкиперами «Шальке» Маркус Бургхардт.
Мастер-класс продолжался 2 дня, в нем приняли участие около 20 тренеров вратаря из разных клубов России и Казахстана. В будущем «Урал» планирует продолжать подобные мероприятия.
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