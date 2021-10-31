Федотов рассчитывает на поддержку фанатов в матче «Сочи» с ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после гостевого матча 13-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1) оценил игру своей команды и ответил на вопрос об авторе дубля Матео Кассьерре. Южане впервые обыграли оружейников на их поле.

«Здесь всегда непросто. На моей памяти все матчи с голами, динамичные. Ничьи были, но мы еще не выигрывали. Только дилетанты могли подумать, что тут не та команда. Мы говорили об этом, настраивались очень серьезно. В первом тайме — быстрый гол, в принципе, что задумывали, то и реализовали, контролировал ход поединка. Может быть, не хватало остроты впереди, чтобы увеличить преимущество», — сказал Федотов в послематчевом комментарии.

О забившем два гола Кассьерре тренер добавил: «Сто процентов он своим отношением каждый день, на каждой тренировке показывает и доказывает, что он выходит в старте. Всегда говорим о том, что только футболист (своей работой) ставит себя в состав».

О том, что «Сочи» с августа не играет на ноль, Федотов заметил: «Конечно, это беспокоит. Мы над этим работаем — есть моменты, которые нужно подтягивать. Как правило, проводим хорошие первые таймы, когда не позволяем сопернику ничего создать, а потом не хватает плотности, динамики игры в обороне, появляются разрывы, даем много пространства. Это все исправляется и достигается упорным трудом на тренировках».

О матче без зрителей специалист сказал: «Помешало ли это «Арсеналу» сыграть лучше, нужно спросить у соперника. Это точно не добавляет драйва футболу. Говорят, что очень сложная обстановка, поэтому нет зрителей, но на свежем воздухе процентов 30, наверное, на стадионе можно размещать — никто ни с кем не встретится. Тем более, если по QR-кодам, справкам. Решение принимают власти, мы со своей стороны это только принимаем».

Об игре без болельщиков Федотов также добавил: «Конечно, это обедняет и обескровливает футбол. Мы скучаем. В последний раз, когда у нас пускали зрителей, я даже сказал: наконец-то мы сыграли дома, при наших фанатах. Хотелось бы, чтобы и в следующем матче с ЦСКА они были на стадионе, нам нужна эта поддержка».

«Сочи» занимает третье место с 24 очками, столько же у идущего вторым «Локомотива» (железнодорожники опережают конкурента за счет победы в личном матче). В 14-м туре южане примут ЦСКА, который с 23 очками располагается на пятой строчке (армейцы уступают «Динамо» по дополнительным показателям).