Черчесов прокомментировал ничью «Химок» с «Уралом»
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о матче 13-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Урал» (0:0).
«Команды решали свои задачи, но так получилось», — сказал Черчесов.
«Урал» набрал 10 очков и занимает 16-е место в таблице РПЛ. Команда в следующем туре сыграет дома с «Зенитом».
У «Химок» 12 очков и 15-я позиция. В следующем матче клуб сыграет в гостях с «Крыльями Советов».
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