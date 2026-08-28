«Выставь он локоть, ничего бы не случилось. Но Серега был джентльменом». 25 лет со смерти Перхуна
28 августа 2001 года скончался молодой вратарь ЦСКА Сергей Перхун. Причина смерти — травма головы, полученная в игровом столкновении с нападающим «Анжи» Будуном Будуновым во время матча чемпионата России.
«Прекрасно читал игру, часто выходил из ворот. Это его и сгубило...»
Сергей Перхун начинал карьеру на Украине. Его первый профессиональный клуб — «Днепр». В 1999-м он перебрался в «Шериф», за который отыграл два сезона.
Голкипер понимал, что перерос уровень чемпионата Молдавии и искал новых вызовов. В 2001-м находился на просмотре в «Торпедо-ЗИЛ», интерес к нему также проявляло московское «Динамо». Не сложилось.
А вот тренерам и руководству ЦСКА он приглянулся.
— Сережу мы приобрели буквально в самый последний момент, на флажке, что называется, — рассказывал «СЭ» бывший спортивный директор ЦСКА Валерий Четверик. — Он же был на просмотре в «Торпедо-ЗИЛ», что-то там не срослось, и Перхун вернулся в Молдавию, в «Шериф». Так мы еле-еле успели оформить трансфер! Ночью встречали поезд, чтобы утром его заявить, подписать. И когда я приезжал на базу, смотрел тренировки, Сережа всегда был таким доброжелательным, знаете, светился просто!
Дебют Перхуна в ЦСКА пришелся на дерби со «Спартаком». Армейцы уступили с минимальным счетом, но вины голкипера в пропущенном голе не было.
После удара Баранова со штрафного мяч пролетел между ногами у стоявшего в «стенке» Савельева — и среагировать на неожиданно вылетевшее из-за спин собственных игроков ядро было крайне сложно. В остальном же Сергей был безупречен. Выручил команду, прервав опасный прорыв Титова, метнувшись в ноги спартаковскому капитану.
— Кажется, Андрюха Новосадов получил травму, и Пал Федорыч Садырин поставил Перхуна на матч со «Спартаком», — вспоминал Четверик. — Тогда я впервые увидел его в игре. Мы же брали его по большому счету по рекомендациям.
— И какими стали первые впечатления?
— Как он выкатывался, как все читал! «Спартаку» мы все-таки тогда «попали». Вася Баранов забил. Корявый такой удар. Кажется, кто-то в «стенке» у нас шевельнулся.
Перхун произвел приятное впечатление и, как показалось, стал первым номером армейцев. Однако перед матчем с «Ротором» в Волгограде приболел. В ворота вернулся Новосадов.
Новый шанс Сергей получил лишь в 12-м туре, заменив по ходу матча с «Зенитом» получившего повреждение Новосадова. Перхун отыграл здорово и больше место в воротах красно-синих никому уже не уступил.
— Он очень много работал, тренировался. А данные были. Серега заслужил свое место, тут вообще без всяких обид, — признал Андрей Новосадов в интервью «Чемпионату». — Я ошибся в каком-то матче, поставили его. Сыграл удачно, стал выходить дальше. Это вратарская судьба. Получил шанс — пользуйся. А сел в запас — ругай только себя. Хочешь выговориться — подойди к зеркалу, посмотри в него и скажи: «Вот этот клоун виноват в том, что ты не играешь».
— Если охарактеризовать Перхуна одним словом, какое выберете?
— Замечательный. Впитывал в себя все как губка. Всем интересовался, был въедливым к мелочам. Мне часто вопросы задавал: «Андрей, если я вот в такой позиции лежа нахожусь, можно ли в ней что-то сделать, спасти ворота?» Я отвечал: «Давай будем пробовать». Ложились, экспериментировали.
Из воспоминаний защитника ЦСКА Андрея Соломатина:
— Мы часто разговаривали с Серегой в номере на базе. Он настолько открытым был человеком. Очень добрым! Не помню, чтобы кто-то его мог чем-то разозлить. Такая несвойственная манера поведения для голкипера. Я не видел его раздраженным, вспыльчивым. Спокойный, позитивный такой.
После встречи с «Зенитом» (1:1) Перхун принял участие еще в 10 матчах чемпионата России, в которых пропустил всего 4 мяча. Особняком стоит дерби со «Спартаком» (1:1).
В той игре вернувшийся в «Спартак» Бесчастных рвал и метал на поле. Уже на 10-й минуте Владимир, откликнувшись на пас в одно касание Робсона, убежал от висевшего на плечах Файзиева и изящно перебросил мяч через вышедшего Перхуна. Чуть позже форвард сборной России продрался сквозь четырех (!) соперников и ударил в ближнюю «девятку» — Перхун, чудом среагировав, перевел мяч на угловой. А во втором тайме Бесчастных создал верный момент для оформления дубля — пробросил мяч себе на ход, опередил Бокова с Файзиевым, но голкипер армейцев вновь разгадал направление его удара.
Дерби завершилось боевой ничьей — 1:1. На пресс-конференции тренер красно-белых Вячеслав Грозный отдал должное армейскому вратарю:
— Нужно было забивать, и моменты были — хотя бы два выхода один на один Бесчастных. И хочу особо отметить Перхуна. Вратарь, которого я хорошо знаю по работе на Украине, сыграл отлично.
— Вы всегда смело бросаетесь в ноги нападающему. Может сложиться впечатление, что вы абсолютно ничего не боитесь. Это на самом деле так? — спросил Перхуна корреспондент «Советского спорта» в июле 2001 года (до трагедии оставалось меньше месяца).
— В игре чувство опасности действительно пропадает. Думаешь главным образом о том, чтобы сыграть в мяч и не зацепить форварда. И только потом начинаешь вспоминать, как ты сыграл и во что это могло вылиться.
— Такое бесстрашие было у вас изначально или эти качества все же надо в себе вырабатывать?
— Насколько себя помню, был таким еще в детской спортивной школе.
Павел Садырин уже после трагедии так охарактеризовал стиль игры своего голкипера:
— Он обладал особой техникой — мягкой, кошачьей, что ли. И еще, что очень важно, здорово играл ногами. Никогда не был белой вороной, когда на тренировках играли в квадрат. Сегодня это умение вратарям необходимо. Многие из них, по сути, выполняют функции чистильщиков, подстраховывая полевых игроков. Сережа этим тоже отличался. Прекрасно читал игру, часто выходил из ворот. Это его и сгубило...
— Пришел к нам сырым мальчишкой, но с каждой тренировкой и игрой он стоял все увереннее. Я думал, что это будет вратарь ЦСКА на долгие годы, — заметил в одном из интервью бывший защитник красно-синих Олег Корнаухов. — За полгода он в плане уверенности и мастерства очень сильно вырос.
«Если бы Сергей был в штрафной, я бы никогда не пошел до конца!»
Роковым для Перхун стал 13-й матч в чемпионате в составе ЦСКА. (И как тут не поверить в мистику?) В Махачкале армейцы играли против «Анжи».
На 75-й минуте встречи Стойкович, обманув армейских защитников, навесом в сторону ворот вывел Будунова один на один с Перхуном. Вратарь и нападающий, бежавшие к мячу с двух сторон, пошли на столкновение, ударились головами уже за пределами штрафной и рухнули на газон.
Перхуна унесли на носилках. Будунов добрел до раздевалки с помощью партнеров, но вскоре также оказался в больнице с диагнозом «сотрясение мозга».
Не зная еще, насколько серьезна травма голкипера, Садырин сказал на пресс-конференции: «Оба футболиста сыграли смело и пострадали. Боюсь, что у Перхуна перелом носа».
К сожалению, все было гораздо хуже. По дороге в аэропорт из махачкалинского госпиталя, где Перхуну наложили швы, у Сергея остановилось сердце...
Его сразу же доставили в отделение нейрохирургической реанимации, поставив страшный диагноз — отек мозга. Уже в больнице у него снова на какое-то время перестало биться сердце, вратаря подключили к аппарату искусственного дыхания.
— Тот эпизод? Я находился рядом. К великому сожалению, Сергей получил удар именно в ту часть головы, что и привело к такому исходу, — вздыхал Андрей Соломатин в интервью «СЭ». — Чуть-чуть левее, чуть-чуть правее — глядишь, обошлось бы. Игровой эпизод. Сережка выбежал за пределы штрафной и вступил в борьбу за верховой мяч. Такие стыки не редкость. Мне в подобной ситуации, помню, сломали лицевую кость. Если бы удар пришелся в висок, еще неизвестно, чем бы это все закончилось для меня... Мог ли Серега себя подстраховать, выставить локоть, колено? Мне кажется, он просто хотел сыграть в мяч, ни о чем больше не думал.
— Сыграй он в Махачкале руками, выставь по-вратарски локоть, ничего бы не случилось, — грустно констатировал тренер вратарей армейцев Игорь Кутепов. — Но он всегда бросался руками и головой вперед. Чтобы, как другие, ногами — никогда! Навсегда остался джентльменом!
— Действия Будунова? «Анжи» играл дома при своих болельщиках, хозяева горели желанием забить. Будун не хотел уступать в том моменте. Тем более он форвард таранного типа, никогда не уклонялся от стыков, борьбы. То есть бился до конца, если понимал, что есть хоть какой-то шанс. Он ведь тоже рисковал. Потом лежал в больнице. Так сложилось... — грустно констатировал в сентябре 2017 года полузащитник армейцев Юрис Лайзанс.
В сентябре 2017 года корреспондент «СЭ» позвонил Будуну Будунову и поговорил с ним о том фатальном столкновении.
— Не хочу, чтобы мои объяснения казались каким-то оправданием. Ведь, что бы я ни сказал, многие подумают, что хочу как-то снять с себя вину. Если посмотреть на момент с чисто футбольной точки зрения, то я тогда заметил, что Сергей вышел за пределы штрафной, видел его ноги. Потому я и повернулся боком. Никогда не пошел бы до конца на мяч, если бы Перхун был во вратарской или в штрафной. Шансов у меня никаких бы не оставалось: он — хозяин штрафной. Но когда увидел, что голкипер выбежал, тогда мы оба стали полевыми игроками. Сергей не мог играть руками.
— Столкновение было неизбежным?
— Я сыграл головой в мяч. Мы просто столкнулись потом... Затем анализировал, склеивал все, чтобы понять. Хотя знаю, что у меня не было мысли травмировать Сергея. И у него — тоже. Так случилось...
— Понимали в тот момент, что можете опередить Перхуна?
— Я и опередил в итоге, оказался первым на мяче. Был уверен, что выиграю единоборство. Не думал, что потом произойдет такое столкновение. Повернулся боком... Но, поймите, я сейчас не хочу оправдываться. Парня не вернешь! Это большая потеря для семьи, близких, родных, для футбольного сообщества. Просто стечение обстоятельств. Никто — ни он, ни я — не хотел друг друга калечить. Но — повторю — я бы не пошел на мяч в ситуации, если бы это было в штрафной!
— Вы потом полтора месяца лежали в больнице?
— Да. Девять дней — в реанимации. Потом два или три месяца по клиникам скитался.
«Ты будешь жить дольше меня. У тебя будут наши дети, а я тебя там подожду»
Вечером 20 августа 2001 года после консилиума врачей Перхун был отправлен самолетом в Москву, в госпиталь имени Бурденко.
Из воспоминаний сестры вратаря Яны Перхун (интервью обозревателю «СЭ» Александру Кружкову, сентябрь 2007 года):
— Матч «Анжи» — ЦСКА на Украине не транслировали. Мы с родителями были на турбазе и о несчастье с Сережей узнали лишь на следующий день из новостей по радио. Следом позвонила Юля (супруга вратаря. — Прим. «СЭ»). Она уже прилетела из Днепропетровска в Москву. Родители сразу помчались в аэропорт. Я в Москву приехала чуть позже. Сережа лежал в коме в госпитале Бурденко. Первый раз зашла к нему, взяла за руку и сказала: «Привет, Сережа». Я почувствовала, как он легонько сжал мою ладонь. Точно в этом уверена! Хотя все говорят, что мне показалось.
— Мы каждый день приходили к нему, и на каждого у него была своя реакция, — рассказывала «Советскому Спорту» жена Сергея Юлия. — У него то дрожали реснички, а когда сестра взяла его за руку, она почувствовала легкое пожатие. Как-то, когда я была с ним, у него начали немного дрожать ноги. Однажды врач к нам подошел и говорит: «Что вы ему говорили? Вы посмотрите, как у него сердце стало биться! Вы его волнуете. У него поднялась температура. Больше не говорите ему ничего. У него реакция на вас, он эмоционально чувствует».
Из воспоминаний сестры вратаря Яны Перхун:
— Это был жуткий период. Мы не знали, куда себя деть. На 40 минут нас привозили в госпиталь, а дальше что делать? Сидишь в квартире, смотришь на Сережины фотографии и медленно сходишь с ума. Да еще в храм ездили, молились за его здоровье, ставили свечки.
В пятницу, чтобы как-то отвлечь от печальных мыслей, руководство клуба пригласило нас на игру. ЦСКА принимал «Торпедо-ЗИЛ». Армейские болельщики сидели на трибунах в красных футболках с надписью на груди: «Верим в тебя, вратарь!» В тот день и впрямь мелькнула надежда, что Сережа выкарабкается. По словам врача, наметилось небольшое улучшение. Как же мы обрадовались! В выходные в госпитале посещений не было. Приехали в понедельник, и тут нас оглушили: клетки головного мозга отмирают, шансов на спасение нет...
— Сережа часто говорил: «Ты будешь жить дольше меня. У тебя будут наши дети, а я тебя там подожду», — вспоминала супруга вратаря Юлия. — Меня это часто заводило. Я ему возражала, что я без него не смогу, что он единственный, кто знает, что мне нужно. И это действительно так. В такие моменты Сережа всегда становился очень серьезным и отвечал, что хочет быть со мною рядом вечно, а если я сделаю что-нибудь неразумное, то на небесах мы с ним не встретимся. Понимаете, он все сделал для того, чтобы мы могли с ним проститься: пережил три клинические смерти, а потом еще 10 дней боролся, давая возможность общаться с собой...
«Я никогда не видела папу. Но он всегда рядом»
28 августа Сергей скончался от тотального отека головного мозга. Могли ли врачи его спасти?
— Когда я лежал в Бурденко, мне даже рассказали, почему Сергей умер. Кости черепа были тоньше, чем у обычного человека. В момент удара череп треснул, кровь стала поступать внутрь. Если бы в Махачкале сразу сделали МРТ, поняли бы — необходима срочная трепанация. Вскрыли бы череп, убрали всю кровь, не было бы никаких последствий. Кровь же давит на мозг! Просто упустили время. У Петра Чеха травма в «Челси» была тяжелее. Но там Лондон, а здесь — Махачкала, — рассказывал «СЭ» бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин, который как раз и заменил Перхуна в матче против «Анжи».
Сергею было всего 23 года. У него остались двухлетняя дочь Катя и жена Юлия, которая ждала второго ребенка. Настя родилась в декабре 2001-го.
В 2016 году Анастасия Перхун спела гимн России на открытии стадиона ЦСКА.
— Для меня папа — его жизнь, он как человек, его чувство юмора, его интеллект, его доброта — самые большие примеры, — заметила Анастасия в интервью Sports.ru в сентябре 2025 года. — Его никогда не было в моей жизни, но у меня нет ощущения, что его не было. Я говорю, что он всегда рядом даже не в сверхъестественном, а в эмоциональном смысле. Как будто у меня есть папа, и он всегда внутри, потому что о нем всегда были разговоры. Я его никогда не видела, ни разу с ним не общалась. Но я как будто знаю его всю жизнь, как будто он всегда рядом... Многие говорят, что я переняла его светлую доброту, желание всем помочь, чувство юмора. Он был смешной, я думаю: «Так, значит я тоже смешная». Нравится, что у нас похожая мимика и жестикуляция. Он всегда кривлялся, и я тоже так веду себя с друзьями. Когда смотрела видео с ним, видела себя. Это очень похоже. Мне и раньше мама с тетей об этом говорили, но я посмотрела: «Да, точно!»
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|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
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2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
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3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
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11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
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12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
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13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
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15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
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16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
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Александр Соболев
Зенит
|4
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
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Маркиньос
Спартак
|3
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0