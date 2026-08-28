«Выставь он локоть, ничего бы не случилось. Но Серега был джентльменом». 25 лет со смерти Перхуна

Большая трагедия.

28 августа 2001 года скончался молодой вратарь ЦСКА Сергей Перхун. Причина смерти — травма головы, полученная в игровом столкновении с нападающим «Анжи» Будуном Будуновым во время матча чемпионата России.

«Прекрасно читал игру, часто выходил из ворот. Это его и сгубило...»

Сергей Перхун начинал карьеру на Украине. Его первый профессиональный клуб — «Днепр». В 1999-м он перебрался в «Шериф», за который отыграл два сезона.

Голкипер понимал, что перерос уровень чемпионата Молдавии и искал новых вызовов. В 2001-м находился на просмотре в «Торпедо-ЗИЛ», интерес к нему также проявляло московское «Динамо». Не сложилось.

А вот тренерам и руководству ЦСКА он приглянулся.

— Сережу мы приобрели буквально в самый последний момент, на флажке, что называется, — рассказывал «СЭ» бывший спортивный директор ЦСКА Валерий Четверик. — Он же был на просмотре в «Торпедо-ЗИЛ», что-то там не срослось, и Перхун вернулся в Молдавию, в «Шериф». Так мы еле-еле успели оформить трансфер! Ночью встречали поезд, чтобы утром его заявить, подписать. И когда я приезжал на базу, смотрел тренировки, Сережа всегда был таким доброжелательным, знаете, светился просто!

Дебют Перхуна в ЦСКА пришелся на дерби со «Спартаком». Армейцы уступили с минимальным счетом, но вины голкипера в пропущенном голе не было.

После удара Баранова со штрафного мяч пролетел между ногами у стоявшего в «стенке» Савельева — и среагировать на неожиданно вылетевшее из-за спин собственных игроков ядро было крайне сложно. В остальном же Сергей был безупречен. Выручил команду, прервав опасный прорыв Титова, метнувшись в ноги спартаковскому капитану.

— Кажется, Андрюха Новосадов получил травму, и Пал Федорыч Садырин поставил Перхуна на матч со «Спартаком», — вспоминал Четверик. — Тогда я впервые увидел его в игре. Мы же брали его по большому счету по рекомендациям.

— И какими стали первые впечатления?

— Как он выкатывался, как все читал! «Спартаку» мы все-таки тогда «попали». Вася Баранов забил. Корявый такой удар. Кажется, кто-то в «стенке» у нас шевельнулся.

Перхун произвел приятное впечатление и, как показалось, стал первым номером армейцев. Однако перед матчем с «Ротором» в Волгограде приболел. В ворота вернулся Новосадов.

Новый шанс Сергей получил лишь в 12-м туре, заменив по ходу матча с «Зенитом» получившего повреждение Новосадова. Перхун отыграл здорово и больше место в воротах красно-синих никому уже не уступил.

— Он очень много работал, тренировался. А данные были. Серега заслужил свое место, тут вообще без всяких обид, — признал Андрей Новосадов в интервью «Чемпионату». — Я ошибся в каком-то матче, поставили его. Сыграл удачно, стал выходить дальше. Это вратарская судьба. Получил шанс — пользуйся. А сел в запас — ругай только себя. Хочешь выговориться — подойди к зеркалу, посмотри в него и скажи: «Вот этот клоун виноват в том, что ты не играешь».

— Если охарактеризовать Перхуна одним словом, какое выберете?

— Замечательный. Впитывал в себя все как губка. Всем интересовался, был въедливым к мелочам. Мне часто вопросы задавал: «Андрей, если я вот в такой позиции лежа нахожусь, можно ли в ней что-то сделать, спасти ворота?» Я отвечал: «Давай будем пробовать». Ложились, экспериментировали.

Из воспоминаний защитника ЦСКА Андрея Соломатина:

— Мы часто разговаривали с Серегой в номере на базе. Он настолько открытым был человеком. Очень добрым! Не помню, чтобы кто-то его мог чем-то разозлить. Такая несвойственная манера поведения для голкипера. Я не видел его раздраженным, вспыльчивым. Спокойный, позитивный такой.

После встречи с «Зенитом» (1:1) Перхун принял участие еще в 10 матчах чемпионата России, в которых пропустил всего 4 мяча. Особняком стоит дерби со «Спартаком» (1:1).

В той игре вернувшийся в «Спартак» Бесчастных рвал и метал на поле. Уже на 10-й минуте Владимир, откликнувшись на пас в одно касание Робсона, убежал от висевшего на плечах Файзиева и изящно перебросил мяч через вышедшего Перхуна. Чуть позже форвард сборной России продрался сквозь четырех (!) соперников и ударил в ближнюю «девятку» — Перхун, чудом среагировав, перевел мяч на угловой. А во втором тайме Бесчастных создал верный момент для оформления дубля — пробросил мяч себе на ход, опередил Бокова с Файзиевым, но голкипер армейцев вновь разгадал направление его удара.

Дерби завершилось боевой ничьей — 1:1. На пресс-конференции тренер красно-белых Вячеслав Грозный отдал должное армейскому вратарю:

— Нужно было забивать, и моменты были — хотя бы два выхода один на один Бесчастных. И хочу особо отметить Перхуна. Вратарь, которого я хорошо знаю по работе на Украине, сыграл отлично.

— Вы всегда смело бросаетесь в ноги нападающему. Может сложиться впечатление, что вы абсолютно ничего не боитесь. Это на самом деле так? — спросил Перхуна корреспондент «Советского спорта» в июле 2001 года (до трагедии оставалось меньше месяца).

— В игре чувство опасности действительно пропадает. Думаешь главным образом о том, чтобы сыграть в мяч и не зацепить форварда. И только потом начинаешь вспоминать, как ты сыграл и во что это могло вылиться.

— Такое бесстрашие было у вас изначально или эти качества все же надо в себе вырабатывать?

— Насколько себя помню, был таким еще в детской спортивной школе.

Павел Садырин уже после трагедии так охарактеризовал стиль игры своего голкипера:

— Он обладал особой техникой — мягкой, кошачьей, что ли. И еще, что очень важно, здорово играл ногами. Никогда не был белой вороной, когда на тренировках играли в квадрат. Сегодня это умение вратарям необходимо. Многие из них, по сути, выполняют функции чистильщиков, подстраховывая полевых игроков. Сережа этим тоже отличался. Прекрасно читал игру, часто выходил из ворот. Это его и сгубило...

— Пришел к нам сырым мальчишкой, но с каждой тренировкой и игрой он стоял все увереннее. Я думал, что это будет вратарь ЦСКА на долгие годы, — заметил в одном из интервью бывший защитник красно-синих Олег Корнаухов. — За полгода он в плане уверенности и мастерства очень сильно вырос.

Будун Будунов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Если бы Сергей был в штрафной, я бы никогда не пошел до конца!»

Роковым для Перхун стал 13-й матч в чемпионате в составе ЦСКА. (И как тут не поверить в мистику?) В Махачкале армейцы играли против «Анжи».

На 75-й минуте встречи Стойкович, обманув армейских защитников, навесом в сторону ворот вывел Будунова один на один с Перхуном. Вратарь и нападающий, бежавшие к мячу с двух сторон, пошли на столкновение, ударились головами уже за пределами штрафной и рухнули на газон.

Перхуна унесли на носилках. Будунов добрел до раздевалки с помощью партнеров, но вскоре также оказался в больнице с диагнозом «сотрясение мозга».

Не зная еще, насколько серьезна травма голкипера, Садырин сказал на пресс-конференции: «Оба футболиста сыграли смело и пострадали. Боюсь, что у Перхуна перелом носа».

К сожалению, все было гораздо хуже. По дороге в аэропорт из махачкалинского госпиталя, где Перхуну наложили швы, у Сергея остановилось сердце...

Его сразу же доставили в отделение нейрохирургической реанимации, поставив страшный диагноз — отек мозга. Уже в больнице у него снова на какое-то время перестало биться сердце, вратаря подключили к аппарату искусственного дыхания.

— Тот эпизод? Я находился рядом. К великому сожалению, Сергей получил удар именно в ту часть головы, что и привело к такому исходу, — вздыхал Андрей Соломатин в интервью «СЭ». — Чуть-чуть левее, чуть-чуть правее — глядишь, обошлось бы. Игровой эпизод. Сережка выбежал за пределы штрафной и вступил в борьбу за верховой мяч. Такие стыки не редкость. Мне в подобной ситуации, помню, сломали лицевую кость. Если бы удар пришелся в висок, еще неизвестно, чем бы это все закончилось для меня... Мог ли Серега себя подстраховать, выставить локоть, колено? Мне кажется, он просто хотел сыграть в мяч, ни о чем больше не думал.

— Сыграй он в Махачкале руками, выставь по-вратарски локоть, ничего бы не случилось, — грустно констатировал тренер вратарей армейцев Игорь Кутепов. — Но он всегда бросался руками и головой вперед. Чтобы, как другие, ногами — никогда! Навсегда остался джентльменом!

— Действия Будунова? «Анжи» играл дома при своих болельщиках, хозяева горели желанием забить. Будун не хотел уступать в том моменте. Тем более он форвард таранного типа, никогда не уклонялся от стыков, борьбы. То есть бился до конца, если понимал, что есть хоть какой-то шанс. Он ведь тоже рисковал. Потом лежал в больнице. Так сложилось... — грустно констатировал в сентябре 2017 года полузащитник армейцев Юрис Лайзанс.

В сентябре 2017 года корреспондент «СЭ» позвонил Будуну Будунову и поговорил с ним о том фатальном столкновении.

— Не хочу, чтобы мои объяснения казались каким-то оправданием. Ведь, что бы я ни сказал, многие подумают, что хочу как-то снять с себя вину. Если посмотреть на момент с чисто футбольной точки зрения, то я тогда заметил, что Сергей вышел за пределы штрафной, видел его ноги. Потому я и повернулся боком. Никогда не пошел бы до конца на мяч, если бы Перхун был во вратарской или в штрафной. Шансов у меня никаких бы не оставалось: он — хозяин штрафной. Но когда увидел, что голкипер выбежал, тогда мы оба стали полевыми игроками. Сергей не мог играть руками.

— Столкновение было неизбежным?

— Я сыграл головой в мяч. Мы просто столкнулись потом... Затем анализировал, склеивал все, чтобы понять. Хотя знаю, что у меня не было мысли травмировать Сергея. И у него — тоже. Так случилось...

— Понимали в тот момент, что можете опередить Перхуна?

— Я и опередил в итоге, оказался первым на мяче. Был уверен, что выиграю единоборство. Не думал, что потом произойдет такое столкновение. Повернулся боком... Но, поймите, я сейчас не хочу оправдываться. Парня не вернешь! Это большая потеря для семьи, близких, родных, для футбольного сообщества. Просто стечение обстоятельств. Никто — ни он, ни я — не хотел друг друга калечить. Но — повторю — я бы не пошел на мяч в ситуации, если бы это было в штрафной!

— Вы потом полтора месяца лежали в больнице?

— Да. Девять дней — в реанимации. Потом два или три месяца по клиникам скитался.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ты будешь жить дольше меня. У тебя будут наши дети, а я тебя там подожду»

Вечером 20 августа 2001 года после консилиума врачей Перхун был отправлен самолетом в Москву, в госпиталь имени Бурденко.

Из воспоминаний сестры вратаря Яны Перхун (интервью обозревателю «СЭ» Александру Кружкову, сентябрь 2007 года):

— Матч «Анжи» — ЦСКА на Украине не транслировали. Мы с родителями были на турбазе и о несчастье с Сережей узнали лишь на следующий день из новостей по радио. Следом позвонила Юля (супруга вратаря. — Прим. «СЭ»). Она уже прилетела из Днепропетровска в Москву. Родители сразу помчались в аэропорт. Я в Москву приехала чуть позже. Сережа лежал в коме в госпитале Бурденко. Первый раз зашла к нему, взяла за руку и сказала: «Привет, Сережа». Я почувствовала, как он легонько сжал мою ладонь. Точно в этом уверена! Хотя все говорят, что мне показалось.

— Мы каждый день приходили к нему, и на каждого у него была своя реакция, — рассказывала «Советскому Спорту» жена Сергея Юлия. — У него то дрожали реснички, а когда сестра взяла его за руку, она почувствовала легкое пожатие. Как-то, когда я была с ним, у него начали немного дрожать ноги. Однажды врач к нам подошел и говорит: «Что вы ему говорили? Вы посмотрите, как у него сердце стало биться! Вы его волнуете. У него поднялась температура. Больше не говорите ему ничего. У него реакция на вас, он эмоционально чувствует».

Из воспоминаний сестры вратаря Яны Перхун:

— Это был жуткий период. Мы не знали, куда себя деть. На 40 минут нас привозили в госпиталь, а дальше что делать? Сидишь в квартире, смотришь на Сережины фотографии и медленно сходишь с ума. Да еще в храм ездили, молились за его здоровье, ставили свечки.

В пятницу, чтобы как-то отвлечь от печальных мыслей, руководство клуба пригласило нас на игру. ЦСКА принимал «Торпедо-ЗИЛ». Армейские болельщики сидели на трибунах в красных футболках с надписью на груди: «Верим в тебя, вратарь!» В тот день и впрямь мелькнула надежда, что Сережа выкарабкается. По словам врача, наметилось небольшое улучшение. Как же мы обрадовались! В выходные в госпитале посещений не было. Приехали в понедельник, и тут нас оглушили: клетки головного мозга отмирают, шансов на спасение нет...

— Сережа часто говорил: «Ты будешь жить дольше меня. У тебя будут наши дети, а я тебя там подожду», — вспоминала супруга вратаря Юлия. — Меня это часто заводило. Я ему возражала, что я без него не смогу, что он единственный, кто знает, что мне нужно. И это действительно так. В такие моменты Сережа всегда становился очень серьезным и отвечал, что хочет быть со мною рядом вечно, а если я сделаю что-нибудь неразумное, то на небесах мы с ним не встретимся. Понимаете, он все сделал для того, чтобы мы могли с ним проститься: пережил три клинические смерти, а потом еще 10 дней боролся, давая возможность общаться с собой...

Анастасия Перхун исполняет гимн России на открытии стадиона ЦСКА. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Я никогда не видела папу. Но он всегда рядом»

28 августа Сергей скончался от тотального отека головного мозга. Могли ли врачи его спасти?

— Когда я лежал в Бурденко, мне даже рассказали, почему Сергей умер. Кости черепа были тоньше, чем у обычного человека. В момент удара череп треснул, кровь стала поступать внутрь. Если бы в Махачкале сразу сделали МРТ, поняли бы — необходима срочная трепанация. Вскрыли бы череп, убрали всю кровь, не было бы никаких последствий. Кровь же давит на мозг! Просто упустили время. У Петра Чеха травма в «Челси» была тяжелее. Но там Лондон, а здесь — Махачкала, — рассказывал «СЭ» бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин, который как раз и заменил Перхуна в матче против «Анжи».

Сергею было всего 23 года. У него остались двухлетняя дочь Катя и жена Юлия, которая ждала второго ребенка. Настя родилась в декабре 2001-го.

В 2016 году Анастасия Перхун спела гимн России на открытии стадиона ЦСКА.