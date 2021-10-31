Семин уверен в том, что Ребров будет полезен для «Спартака» на новой должности

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение Артема Реброва приостановить свою карьеру игрока и перейти на должность технического координатора «Спартака».

«Я уверен в том, что Ребров будет полезен для «Спартака» на новой должности. Артем является коммуникабельным человеком, развитый не только в сфере футбола, а самое главное, что Ребров — спартаковец. Всегда им был и останется. Желаю ему удачи на новой должности!», — сказал Семин в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

37-летний Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. В сезоне-2016/17 он вместе с командой стал чемпионом России. За клуб он провел 113 матчей и пропустил 134 гола.