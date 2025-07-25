Адиев обратился к команде в раздевалке: «Характер проявили и дожали концовку»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев обратился к команде в раздевалке после победы над «Пари НН» (2:0) в матче 2-го тура РПЛ.

«Молодцы, что выиграли. Хороший матч. Я вам еще в перерыве сказал, что мы первый тайм очень достойно играем и что оно должно было склониться [в нашу сторону]. Характер проявили, концовку дожали.

Я как и обещал даю вам выходной. Но не так, что вы должны город спалить. Насладитесь этим вечером, вы заслужили — никаких проблем. Но отнеситесь более профессионально, держите марку что бы вы ни делали», — сказал Адиев.

29 июля «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Краснодаром» в FONBET Кубке России, 2 августа — на выезде с «Ростовом» в 3-м туре РПЛ.

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