Галактионов о вызове футболистов «Локомотива» в сборную: «У нас останется не так много игроков — это не совсем приятно»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отметил, что вызов игроков команды в сборную России может помешать подготовке железнодорожников к матчам РПЛ.

— Риск есть везде. 7+5 — это только в основную и молодежную сборные России, 2 — в Армении, плюс Мексика. У нас останется тренироваться не так много игроков — это не совсем приятно. Календарь и вызовы в сборную не самые приятные, не остается времени на подготовку к матчу. Что делать? Как говорится, такие дела. Будем в режиме сборной.

В марте сборная России проведет товарищеский матч с Замбией в Москве. Точная дата проведения игры будет известна позднее.