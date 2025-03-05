Галактионов: «У Севикяна сейчас проявляется нестабильность в действиях. Это психологический аспект»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением об игроках команды Эдгаре Севикяне и Наире Тикнизяне.

— Я прекрасно знал Эдгара Севикяна по работе со сборной. Понятно, что сейчас проявляется нестабильность в действиях — он от этого переживает и нервничает. Это психологический аспект. Наир Тикнизян сейчас в отличной форме! Нужно понять, что болельщики ждут от игрока. Да, у него был всплеск, когда он много забивал. Но он полезен команде в разных амплуа. Не видим предпосылок к спаду, — сказал Галактионов.

Также тренер ответил на вопрос о возможном выкупе Севикяна.

«Как уже сказал генеральный директор клуба, все переподписания будут производиться после окончания сезона. Это нормальная практика», — отметил Галактионов.