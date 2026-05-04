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4 мая, 17:00

Галактионов отреагировал на слухи об уходе в ЦСКА: «Уважайте клуб, проверяйте информацию»

Артем Бухаев
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе со стороны ЦСКА.

«Вся наша команда и тренерский штаб сосредоточены на успешном окончании сезона. Хочу обратиться к представителям СМИ — относитесь к клубу уважительно, перепроверяйте информацию и не публикуйте недостоверную», — сказал Галактионов «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация, что Галактионов является главным кандидатом на должность главного тренера ЦСКА после ухода Фабио Челестини.

О расторжении контракта с 50-летним швейцарцем красно-синие объявили 4 мая. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

Фабио Челестини.«Нам не удалось убедить вас, что все возможно». Челестини попрощался с ЦСКА со слезами на глазах

Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года.

После 28 туров «Локомотив» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА с 45 очками — на шестой строчке.

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Михаил Галактионов
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Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Игдисамов провел первую тренировку с командой

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
12
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
13
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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