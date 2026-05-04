Галактионов отреагировал на слухи об уходе в ЦСКА: «Уважайте клуб, проверяйте информацию»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе со стороны ЦСКА.

«Вся наша команда и тренерский штаб сосредоточены на успешном окончании сезона. Хочу обратиться к представителям СМИ — относитесь к клубу уважительно, перепроверяйте информацию и не публикуйте недостоверную», — сказал Галактионов «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация, что Галактионов является главным кандидатом на должность главного тренера ЦСКА после ухода Фабио Челестини.

О расторжении контракта с 50-летним швейцарцем красно-синие объявили 4 мая. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года.

После 28 туров «Локомотив» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА с 45 очками — на шестой строчке.