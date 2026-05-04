ЦСКА объявил о расторжении контракта с главным тренером Челестини

Фабио Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев. Клуб и 50-летний швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон.

Исполняющим обязанности главного тренера московской команды назначен Дмитрий Игдисамов. Вместе с Челестини тренерский штаб ЦСКА покинули Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто.

В субботу ЦСКА проиграл «Зениту» (1:3) в Москве в 28-м туре РПЛ. 6 мая армейцы на выезде сыграют со «Спартаком» в финале пути регионов FONBET Кубка России.

«Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба», — отмечается в заявлении красно-синих.

Челестини возглавлял ЦСКА с лета 2025 года. Его контракт был рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон. В первом матче под руководством Челестини московская команда победила «Краснодар» (1:0) и стала обладателем Суперкубка России.

Армейцы набрали 45 очков в 28 матчах чемпионата России сезона-2025/26 и занимают шестое место в турнирной таблице.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max