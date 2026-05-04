Жубал о возможном возобновлении трансляций РПЛ в Бразилии: «Нашим семьям будет удобнее следить»

Защитник «Краснодара» Жубал поделился с «СЭ» мнением о возобновлении трансляций РПЛ в Бразилии.

«Мы очень рады, что трансляции РПЛ возобновились в Бразилии. Нашим семьям будет удобнее следить за нами. Это здорово как для наших семей, так и для самой лиги, потому что появляется больший охват, больше людей может наблюдать за играми», — сказал Жубал «СЭ».

1 мая бразильский канал Band показал в прямом эфире игру 28-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» (1:1). Российский футбол не транслировался в Бразилии с февраля 2022 года.