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4 мая, 17:11

Жубал о возможном возобновлении трансляций РПЛ в Бразилии: «Нашим семьям будет удобнее следить»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Защитник «Краснодара» Жубал поделился с «СЭ» мнением о возобновлении трансляций РПЛ в Бразилии.

«Мы очень рады, что трансляции РПЛ возобновились в Бразилии. Нашим семьям будет удобнее следить за нами. Это здорово как для наших семей, так и для самой лиги, потому что появляется больший охват, больше людей может наблюдать за играми», — сказал Жубал «СЭ».

1 мая бразильский канал Band показал в прямом эфире игру 28-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» (1:1). Российский футбол не транслировался в Бразилии с февраля 2022 года.

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РПЛ
ФК Краснодар
Жубал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
12
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
13
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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