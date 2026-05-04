Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Игдисамов провел первую тренировку с командой

Дмитрий Игдисамов провел первую тренировку с ЦСКА в статусе исполняющего обязанности главного тренера команды.

«Разумеется, коридор по этому поводу никто не отменял», — говорится в сообщении пресс-службы красно-синих.

В понедельник, 4 мая, московский клуб объявил о расторжении контракта с Фабио Челеситини по соглашению сторон. Швейцарец возглавлял армейцев с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России.

ЦСКА с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В двух заключительных турах чемпионата армейцы сыграют с «Пари НН» и «Локомотивом». 6 мая красно-синие также проведут матч против «Спартака» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

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