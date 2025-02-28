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28 февраля 2025, 22:30

Галактионов: «Локомотив» был ближе к тому, чтобы забить второй гол»

Руслан Минаев

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в 19-м туре РПЛ.

— Можно ли быть довольным игрой с учетом всех факторов: первый матч после перерыва, погодные условия, непростое поле?
— Все факторы, которые вы перечислили, имеют место быть, — цитирует тренера пресс-служба клуба. — Что касается итогового результата: обидно, что не заработали три очка. С другой стороны, каждое заработанное очко идет в копилочку. Это поступательное движение вперед. Во втором тайме, с учетом качества и количества созданных моментов, а их было много, не хватило ярко выраженной точки, чтобы забить второй мяч. Те изменения, которые произошли по ходу второго тайма, внесли свежесть, скорость, динамику. И по функциональному состоянию, и по движению. Мы были ближе к тому, чтобы забить второй. Понятно, что контратака соперника тоже была острой, где Лантратов выручил. С точки зрения созданных голевых моментов мы были ближе.

Гол Дмитрия Воробьева (№ 10) принес &laquo;Локомотиву&raquo; ничью в&nbsp;матче с&nbsp;махачкалинским &laquo;Динамо&raquo;.«Локомотив» спас чудо-гол Воробьева. Ничья против «Динамо» в Каспийске — подарок конкурентам

«Локомотив» (36 очков) обошел московское «Динамо» (35) и поднялся на четвертое место в РПЛ. Махачкалинцы с 18 очками поднялись на десятую строчку в турнирной таблице.

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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
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26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
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