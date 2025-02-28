Галактионов: «Локомотив» был ближе к тому, чтобы забить второй гол»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в 19-м туре РПЛ.

— Можно ли быть довольным игрой с учетом всех факторов: первый матч после перерыва, погодные условия, непростое поле?

— Все факторы, которые вы перечислили, имеют место быть, — цитирует тренера пресс-служба клуба. — Что касается итогового результата: обидно, что не заработали три очка. С другой стороны, каждое заработанное очко идет в копилочку. Это поступательное движение вперед. Во втором тайме, с учетом качества и количества созданных моментов, а их было много, не хватило ярко выраженной точки, чтобы забить второй мяч. Те изменения, которые произошли по ходу второго тайма, внесли свежесть, скорость, динамику. И по функциональному состоянию, и по движению. Мы были ближе к тому, чтобы забить второй. Понятно, что контратака соперника тоже была острой, где Лантратов выручил. С точки зрения созданных голевых моментов мы были ближе.

«Локомотив» (36 очков) обошел московское «Динамо» (35) и поднялся на четвертое место в РПЛ. Махачкалинцы с 18 очками поднялись на десятую строчку в турнирной таблице.