Слишкович: «Верю, что «Оренбург» может остаться в РПЛ»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович рассказал об ожиданиях от команды перед возобновлением сезона РПЛ.

«Я доволен, как физически выглядит команда. Я верю в эту команду и в этих ребят. Верю, что мы можем остаться в РПЛ. И ребята верят. Все в клубе знают, что ситуация тяжелая. Надо работать и пробовать исправлять ошибки», — цитирует Слишковича пресс-служба клуба.

После 18 туров «Оренбург» с 8 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на 6 очков. 2 марта команда Слишковича на выезде сыграет со «Спартаком» в матче 19-го тура. Начало — в 16.30 по московскому времени.