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Слишкович: «Верю, что «Оренбург» может остаться в РПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович рассказал об ожиданиях от команды перед возобновлением сезона РПЛ.

«Я доволен, как физически выглядит команда. Я верю в эту команду и в этих ребят. Верю, что мы можем остаться в РПЛ. И ребята верят. Все в клубе знают, что ситуация тяжелая. Надо работать и пробовать исправлять ошибки», — цитирует Слишковича пресс-служба клуба.

После 18 туров «Оренбург» с 8 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на 6 очков. 2 марта команда Слишковича на выезде сыграет со «Спартаком» в матче 19-го тура. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: ФК «Оренбург»
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ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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