Гаджиев — о ничьей махачкалинского «Динамо» с «Локомотивом»: «Очко есть, поехали дальше»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев обратился к футболистам команды после ничьей в матче с «Локомотивом» (1:1) в 19-м туре РПЛ.

«Динамо» вело в счете до 85-й минуты, когда ничью «Локомотиву» принес гол Дмитрия Воробьева.

«Очко есть, поехали дальше. Это правильно, но с другой стороны целый ряд эпизодов, в которых вы не имеете права так играть, вы можете играть лучше», — сказал Гаджиев в видео, которое опубликовала пресс-служба махачкалинцев.

«Локомотив» (36 очков) обошел московское «Динамо» (35) и поднялся на четвертое место в РПЛ. Махачкалинцы с 18 очками поднялись на десятую строчку в турнирной таблице.