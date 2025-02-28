Гаджиев — о ничьей махачкалинского «Динамо» с «Локомотивом»: «Очко есть, поехали дальше»
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев обратился к футболистам команды после ничьей в матче с «Локомотивом» (1:1) в 19-м туре РПЛ.
«Динамо» вело в счете до 85-й минуты, когда ничью «Локомотиву» принес гол Дмитрия Воробьева.
«Очко есть, поехали дальше. Это правильно, но с другой стороны целый ряд эпизодов, в которых вы не имеете права так играть, вы можете играть лучше», — сказал Гаджиев в видео, которое опубликовала пресс-служба махачкалинцев.
«Локомотив» (36 очков) обошел московское «Динамо» (35) и поднялся на четвертое место в РПЛ. Махачкалинцы с 18 очками поднялись на десятую строчку в турнирной таблице.
Источник: ФК «Динамо» Махачкала
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|
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|6
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|2
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|19
|
4
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|5
|4
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|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
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|18
|
6
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|4
|0
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|
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|2
|4
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|
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|9
|
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|2
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|
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|Акрон
|9
|1
|5
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|
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|9
|1
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|4
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|
15
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|1
|2
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|
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
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|11.10
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|Рубин – Динамо
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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