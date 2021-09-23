Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» высказался об игре Арсена Захаряна за «Динамо».

— Что думаете о прогрессе Арсена Захаряна?

— Он молодец. Отлично проявляет себя. Видно, что после того как в «Динамо» ему начали доверять, прогресс стал на лицо. Это будущее нашего футбола. Он и Костя Тюкавин очень достойно выглядят. Сандро Шварц большую роль сыграл в их становлении и доверии.

— Верите про интерес со стороны «Барселоны»?

— Не знаю. Слухи не люблю обсуждать. Официальная история была? Нет. Тогда о чем можно говорить?

— Вроде как на матч «Динамо» приезжали испанские скауты.

— Ключевое слово — «вроде как». Если у них есть интерес, то они отправляют запрос в клуб. Когда есть запрос, можно говорить, что есть предметный интерес. Футбол не «Дом-2».

Ранее сообщалось об интересе дортмундской «Боруссии» и «Лейпцига» к 18-летнему российскому футболисту. По информации комментатора Нобеля Арустамяна, скауты «Барселоны» также следят за Захаряном.

В текущем сезоне хавбек провел 8 матчей за «Динамо», забил два гола и сделал три результативные передачи.

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