Руководителей «Тамбова» обвиняют в хищениях. Обыски продолжаются
16:00
По информации «СЭ», обыски по делу футбольного клуба «Тамбов» проводятся одновременно в нескольких регионах. Следственные действия проходят в рамках возбужденных уголовных дел по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ранее о вопросах у правоохранительных органов к бывшему руководству клуба сообщил Телеграм-канал Baza.
Источники «СЭ» утверждают, что руководители и должностные лица бывшего футбольного клуба подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет.
По данным следствия, город выделял на «Тамбов» около миллиарда в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.
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