Руководителей «Тамбова» обвиняют в хищениях. Обыски продолжаются

По информации «СЭ», обыски по делу футбольного клуба «Тамбов» проводятся одновременно в нескольких регионах. Следственные действия проходят в рамках возбужденных уголовных дел по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ранее о вопросах у правоохранительных органов к бывшему руководству клуба сообщил Телеграм-канал Baza.

Источники «СЭ» утверждают, что руководители и должностные лица бывшего футбольного клуба подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет.

По данным следствия, город выделял на «Тамбов» около миллиарда в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.