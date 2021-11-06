«Такие матчи всегда проходят с большим накалом». Чалов — об игре с «Сочи»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».
«Нам предстоит игра с прямым конкурентом по турнирной таблице. Такие матчи всегда проходят с большим накалом. У них хороший состав, плюс они сильны, как команда. Но мы хорошо подготовились к этой встрече», — цитирует пресс-служба армейцев Чалова.
Закрываем серию из трех выездных матчей игрой в Сочи!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 6, 2021
? #СочиЦСКА
? #РПЛ
? 19:00 мск
? Фишт (Сочи)
? Матч ТВ pic.twitter.com/wM4479cjJs
Матч «Сочи» — ЦСКА состоится сегодня, 6 ноября. Начало встречи — в 19.00 (мск).
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