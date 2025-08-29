Талалаев — о конфликте с Тедеевым: «Думаю, я был неправ больше, и поэтому извинился»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» высказался о конфликте с главным тренером «Акрона» Зауром Тедеевым во время недавнего матча Кубка России. В эти выходные команды встретятся вновь, теперь уже в чемпионате.

— Вы упомянули кубковый матч с «Акроном», во время которого повздорили с коллегой Зауром Тедеевым. Позже он сказал, что все разрешилось и у вас больше никогда не будет вражды. Все так?

— Да, продолжать эту историю нет смысла. Двое взрывных мужчин поговорили на эмоциях. Думаю, я был неправ больше, и поэтому извинился. Надо профессионально заниматься своим делом и быть корректным с коллегами. Для себя сделал именно такой вывод.