Агент Гайча сообщил, что нападающий не вернется в ЦСКА после аренды в «Крылья Советов»

Агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, Пабло Каро, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в московский клуб после аренды в «Крылья Советов». В пятницу самарцы арендовали 26-летнего аргентинца у армейцев.

«Гайч не стал продлевать контракт с ЦСКА, который заканчивается летом 2026 года. После аренды в «Крылья Советов» Адольфо не вернется в клуб», — сказал Каро «СЭ».

Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского «Сан Лоренцо» в августе 2020 года. В сезоне-2024/25 форвард выступал за «Антальяспор» на правах аренды. Футболист провел 40 матчей за турецкий клуб во всех турнирах и забил 9 голов.

Контракт Гайча с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,4 миллиона евро.