«Балтика» продлила контракт с защитником Гассама до 2030 года

«Балтика» объявила о продлении контракта с защитником Натаном Гассама.

Новое соглашение с 24-летним французом рассчитано до лета 2030 года. Предыдущий договор истекал в 2028-м.

Гассама перешел в «Балтику» в 2023-м из «Славии» (София, Болгария). Он провел за российский клуб 59 игр, забил 3 мяча и сделал 1 голевой пас.