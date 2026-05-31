Черчесов об отказе «Аль-Иттихаду»: «Был полностью сфокусирован на своей команде»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об отказе «Аль-Иттихаду» во время работы в «Ференцвароше».



— Шандор Варга рассказал в интервью «СЭ», что «Аль-Иттихад» обращался к вам и предлагал большие деньги, но вы отказались. Можете рассказать, что это за история?

— Тогда я был занят своим клубом, не отвлекался на звонки. У нас были четкие задачи — выиграть Кубок и чемпионат, что мы и сделали. Естественно, хотели попасть в Лигу чемпионов, был сконцентрирован только на этом. Если поступает звонок, то у него может быть два варианта развития. Первый — продолжение обсуждений. А второй вариант — все ограничивается одним звонком. И это был тот случай, когда не было мотивации продолжать диалог. Был полностью сфокусирован на своей команде, — сказал Черчесов «СЭ».



Черчесов тренировал «Ференцварош» с 2021 по 2023 годы. Вместе с командой он дважды выиграл чемпионат Венгрии и один раз — Кубок страны.

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