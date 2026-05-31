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Черчесов об отказе «Аль-Иттихаду»: «Был полностью сфокусирован на своей команде»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об отказе «Аль-Иттихаду» во время работы в «Ференцвароше».

— Шандор Варга рассказал в интервью «СЭ», что «Аль-Иттихад» обращался к вам и предлагал большие деньги, но вы отказались. Можете рассказать, что это за история?

— Тогда я был занят своим клубом, не отвлекался на звонки. У нас были четкие задачи — выиграть Кубок и чемпионат, что мы и сделали. Естественно, хотели попасть в Лигу чемпионов, был сконцентрирован только на этом. Если поступает звонок, то у него может быть два варианта развития. Первый — продолжение обсуждений. А второй вариант — все ограничивается одним звонком. И это был тот случай, когда не было мотивации продолжать диалог. Был полностью сфокусирован на своей команде, — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов тренировал «Ференцварош» с 2021 по 2023 годы. Вместе с командой он дважды выиграл чемпионат Венгрии и один раз — Кубок страны.

Станислав Черчесов и&nbsp;Матвей Сафонов.«Год назад Сафонов проявил себя на праздновании, а теперь заслуженно основной вратарь». Черчесов — о финале ЛЧ

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Станислав Черчесов
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Ференцварош
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
10
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
11
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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