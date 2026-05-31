Кержаков — об интересе «ПСЖ» к Батракову и Кисляку: «Пока их уровень не дотягивает до игроков этого клуба»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «ПСЖ» к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку и хавбеку «Локомотива» Алексею Батракову.

«Здорово, что говорят о наших футболистах. Но уровень их мастерства пока не дотягивает до игроков «ПСЖ». Как бы обидно это ни звучало. Посмотрите на полузащитников этой команды, их игроки намного выше уровнем. Но будем надеяться, что это лишь пока. При должном отношении к делу все возможно», — сказал Кержаков «СЭ».

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе «ПСЖ» к Батракову и Кисляку.

Полузащитник ЦСКА оценивается в 25 миллионов евро, согласно Transfermarkt. Цена футболиста «Локомотива» — 28 миллионов.

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