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Кержаков — об интересе «ПСЖ» к Батракову и Кисляку: «Пока их уровень не дотягивает до игроков этого клуба»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «ПСЖ» к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку и хавбеку «Локомотива» Алексею Батракову.

«Здорово, что говорят о наших футболистах. Но уровень их мастерства пока не дотягивает до игроков «ПСЖ». Как бы обидно это ни звучало. Посмотрите на полузащитников этой команды, их игроки намного выше уровнем. Но будем надеяться, что это лишь пока. При должном отношении к делу все возможно», — сказал Кержаков «СЭ».

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе «ПСЖ» к Батракову и Кисляку.

Полузащитник ЦСКА оценивается в 25 миллионов евро, согласно Transfermarkt. Цена футболиста «Локомотива» — 28 миллионов.

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Александр Кержаков
Алексей Батраков
Матвей Кисляк
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
10
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
11
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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