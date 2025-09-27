Черчесов о беспроигрышной серии «Ахмата» в РПЛ: «Требуем от игроков то, что они умеют»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал 7-матчевую беспроигрышную серию команды в РПЛ.

«Я себя в Грозном чувствую как дома. Знаю игроков. У нас произошли изменения в тренировочном процессе. Но мы требуем от игроков то, что они умеют. Но и самое главное, что они слушают и слышат. Мой коллега Сторожук здесь работал до меня. Это очень хороший тренер. Желаю успехов ему и его тренерскому штабу», — сказал Черчесов.

Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа, подписав контракт с клубом на три года. После 10 матчей грозненская команда занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками.