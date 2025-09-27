Черчесов — о появлении Кадырова на матче: «Болельщикам надо брать пример с главы республики»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал посещаемость матчей грозненцев.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил матч команды против «Акрона» (3:0) в 10-м туре РПЛ.

«Болельщикам надо брать пример с главы республики. Мы не можем просить, мы можем только показать, чего мы хотим, как меняется клуб. Заставить никого невозможно, а вот заинтересовать — да. Надо играть с сердцем, чтобы народ это оценил и пришел к нам. Надеюсь, скоро стадион будет заполнен», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

«Ахмат» не проигрывает на протяжении семи матчей подряд в РПЛ. Грозненская команда набрала 15 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице. «Акрон» с 7 баллами идет на 14-й строчке.