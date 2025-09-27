Кузяев дебютировал за «Рубин» в матче с «Локомотивом»

Новичок «Рубина» Далер Кузяев дебютировал за казанскую команду в матче против «Локомотива» в 10-м туре РПЛ.

После первого тайма 32-летний россиянин заменил Велдина Ходжу. В сентябре Кузяев стал игроком «Рубина». Он находился в статусе свободного агента после ухода из французского «Гавра» летом.