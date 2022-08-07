Дубль вышедшего на замену Долгова принес «Химкам» победу над «Торпедо»

«Химки» в гостях победили «Торпедо в матче чемпионата России

«Химки» в гостях победили «Торпедо в матче 4-го тура чемпионата России. Подмосковная команда взяла верх со счетом 3:1.

«Химки» открыли счет в первом тайме, когда отличился нападающий Александр Руденко.

Однако москвичи смогли выравнять положение: пенальти реализовал полузащитник Алексей Померко.

Во второй тайме исход встречи определил нападающий Александр Долгов. Форвард, вышедший на замену, оформил дубль.

Отметим, что «Химки» только номинально играли в гостях. Встреча прошла на «Арене Химки», так как домашний стадион «Торпедо» пока не готов принимать матчи.

«Химки» набрали 7 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. «Торпедо» осталось на предпоследнем, 15-м месте (1 очко).

В следующем туре «Химки» на своем поле примут «Ахмат». «Торпедо» в гостях сыграет с «Оренбургом». Оба матча пройдут 14 августа.