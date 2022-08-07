Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о ничьей с «Ахматом» в рамках четвертого тура РПЛ (0:0).

«Когда у «Зенита» удалили вратаря Одоевского, я уже знал, что команда не выиграет в этом матче. Что меня удивило — то, что зенитовцы один раз за всю игру ударили по воротам. Это катастрофа! Зачем им эти бразильцы? Это просто стыдно, я не видел еще команды, которая борется за первое место, но нанесла по воротам соперника всего один удар. Это ненормально.

Я не знаю, что им сказал тренер, почему они так играли. Но я знаю массу примеров, когда команда выигрывает и в меньшинстве. А тут шансов не было», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

«Зенит» набрал 8 очков в четырех турах РПЛ и занимает 3-е месте в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре «Зенит» примет на своем поле ЦСКА. Игра состоится 13 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.