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Сегодня, 16:46

Гендиректор «Спартака» Мележиков раскрыл причины ухода из клуба Каттани

Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Лука Каттани.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «СЭ» рассказал, почему клуб покинул спортивный директор Лука Каттани.

— Были разговоры, что у вас был конфликт или недопонимание с Лукой Каттани. Это так?

— У меня конфликтов и недопониманий ни с кем нет. Стараюсь быть достаточно коммуникабельным человеком. Моя задача максимально помогать коллективу, клубу или людям, которые нацелены на работу с командой и тренерским штабом. С моей стороны ему была оказана максимальная помощь. Абсолютно во всем. Никаких недопониманий у нас не было. Многие вопросы мы решали совместно.

— Ключевая причина его ухода?

— Накопилась усталость.

— Говорят, что последняя капля — это срыв трансфера защитника Налдо. Это одна из причин?

— Думаю, что нет. Наверное, основная причина, что у него уже накопилось. За полгода его работы было несколько достаточно тяжелых периодов. Один из основных — уход из «Спартака» Паоло Ваноли. Рассчитывали, что он будет работать дальше. Потом был поиск нового тренера и решение по его выбору. Была проведена большая работа по трудоустройству игроков «Спартака-2». Разные люди по-разному реагируют на стресс. Думаю, наверное, пришло время.

13 июля «Спартак» объявил об уходе Каттани, который работал в клубе с декабря 2021 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов 0
Динамо 1
1-й тайм

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Лука Каттани
3
1
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
5
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
6
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
7
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
8
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 1 : 3
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
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Федор Смолов

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 4
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Квинси Промес

Спартак

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
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Краснодар

 3 1 0
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