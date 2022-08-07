Гендиректор «Спартака» Мележиков раскрыл причины ухода из клуба Каттани

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «СЭ» рассказал, почему клуб покинул спортивный директор Лука Каттани.

— Были разговоры, что у вас был конфликт или недопонимание с Лукой Каттани. Это так?

— У меня конфликтов и недопониманий ни с кем нет. Стараюсь быть достаточно коммуникабельным человеком. Моя задача максимально помогать коллективу, клубу или людям, которые нацелены на работу с командой и тренерским штабом. С моей стороны ему была оказана максимальная помощь. Абсолютно во всем. Никаких недопониманий у нас не было. Многие вопросы мы решали совместно.

— Ключевая причина его ухода?

— Накопилась усталость.

— Говорят, что последняя капля — это срыв трансфера защитника Налдо. Это одна из причин?

— Думаю, что нет. Наверное, основная причина, что у него уже накопилось. За полгода его работы было несколько достаточно тяжелых периодов. Один из основных — уход из «Спартака» Паоло Ваноли. Рассчитывали, что он будет работать дальше. Потом был поиск нового тренера и решение по его выбору. Была проведена большая работа по трудоустройству игроков «Спартака-2». Разные люди по-разному реагируют на стресс. Думаю, наверное, пришло время.

13 июля «Спартак» объявил об уходе Каттани, который работал в клубе с декабря 2021 года.