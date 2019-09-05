Тимур Гурцкая: «Желаю Глушакову перестать жить воспоминаниями. Пусть он покажет, как может выигрывать чемпионат без Карреры»

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая отреагировал на высказывание экс-капитана «Спартака», а ныне полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова. Хавбек выступил с критикой агентов, друзей бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры — вероятно, речь идет о Гурцкая и Марко Трабукки.

Глушаков в интервью championat.com заявил, что «этим людям не отказываю в определенных профессиональных навыках. Просто роль агентов их перестала устраивать, им важно было все решать. Но если вы глобально занимаетесь командой, то должны четко подбирать игроков, которые и психологически, и по стилю подходят коллективу, и идеям тренера. А вы его покупаете, зная, что человек не будет играть — потом зарабатываете, сажаете на лавку и пытаетесь продать, чтобы купить новых. Есть оборот, деньги текут, вам хорошо, а выигрывает команда или нет — наплевать».

— Время расставляет все акценты, — говорит Гурцкая. — Если Денису не находится места в обновленном «Спартаке», где уже нет ни Карреры, ни его друзей, где сменилось руководство, пришел новый тренер, это говорит о сегодняшнем уровне Глушакова. Желаю ему перестать жить воспоминаниями о чемпионском сезоне, у него впереди блестящая карьера. Пусть попробует доказать, что может выигрывать золото без Массимо и той команды, которая была в «Спартаке». Пока у него не очень получается, но время еще есть — в этот раз ему будет значительно легче, ведь рядом нет Карреры и футболистов, которые ему так не нравились. (Сергей Егоров)

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