РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Тил прогулялся по Парку Горького в Москве перед матчем с «Арсеналом»

21:08
3 ноября. Москва. Гус Тил побывал в Парке Горького. Фото instagram.com
3 ноября. Москва. Гус Тил побывал в Парке Горького. Фото instagram.com
Теги:

Полузащитник «Спартака» Гус Тил опубликовал в своем Instagram сторис с фотографией из центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького в Москве.

Завтра, 4 ноября, красно-белые сыграют с «Арсеналом» на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19.00 (мск).

В текущем сезоне 21-летний Тил провел 12 матчей за «Спартак», забил один гол и отдал три голевые передачи.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Спартак — Арсенал Т

Опрос

проголосовало: 8117
Все опросы
«Зенит» выиграл первый круг. А кто победит в чемпионате-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир