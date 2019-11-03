Тил прогулялся по Парку Горького в Москве перед матчем с «Арсеналом»

Полузащитник «Спартака» Гус Тил опубликовал в своем Instagram сторис с фотографией из центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького в Москве.

Завтра, 4 ноября, красно-белые сыграют с «Арсеналом» на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19.00 (мск).

В текущем сезоне 21-летний Тил провел 12 матчей за «Спартак», забил один гол и отдал три голевые передачи.

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