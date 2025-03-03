Тичич — о матче с «Акроном»: «Дзюба не показал ничего нового»

Полузащитник клуба «Пари НН» Лука Тичич в беседе прокомментировал домашний матч с «Акроном» в 19-м туре РПЛ (2:1) и игру Артема Дзюбы.

«Первая игра в этом году получилась очень сложной, но я думаю, сегодня мы хорошо сыграли. Было много борьбы, подборов и длинных передач, но я считаю, что сегодня мы играли лучше и заслужили победу. Виктор Гончаренко выступил с очень мотивационной речью, внес несколько корректив, которые мы должны были сделать, уточнил, где мы должны стоять в центре поля при длинных передачах на Артема Дзюбу. Мы также должны были сосредоточиться на подборах мяча. Дзюба меня не удивил. Я знаю, что он квалифицированный игрок. Мы играли против него раньше, знали, как на него будут делать длинные передачи, поэтому для нас не было ничего нового», — цитирует Тичича «РБ Спорт».

После 19 туров «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.