«Динамо» обратилось в ЭСК по поводу эпизода с задержкой Тюкавина

Как стало известно «СЭ», сегодня «Динамо» направило обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой дать оценку решению судейской бригады в матче 19-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» (1:1).

Бело-голубые не согласны с тем, что на 17-й минуте судья Кирилл Левников не назначил пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде защитник ростовчан Максим Осипенко в своей штрафной площади, не пытаясь играть в мяч и не смотря на него, руками задержал и завалил на газон Константина Тюкавина.

Арбитр на это не отреагировал, как и видеоассистенты Василий Казарцев и Виталий Мешков.