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3 марта 2025, 19:19

РФС утвердил состав КДК

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский футбольный союз (РФС) сообщил об утверждении состава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) организации.

Заседание исполнительного комитета РФС состоялось в понедельник, 3 марта по видеоконференцсвязи.

Председателем КДК остается Артур Григорьянц. Его заместитель — Андрей Соколов.

Также в состав КДК вошли:

Михаил Андреев — член комитета;
Николай Белокобыльский — член комитета;
Кирилл Глазов — член комитета;
Владимир Кулик — член комитета;
Эрнест Маркаров — член комитета;
Анвар Файзиев — член комитета;
Дмитрий Иванов - член комитета;
Алексей Толкачев - член комитета;
Виктор Филиппов - член комитета;
Александр Федоров - член комитета.

В начале февраля президент РФС Александр Дюков был переизбран на 4 года. Он был единственным кандидатом на должность.

Источник: РФС
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Футбол
РФС
КДК
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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