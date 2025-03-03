РФС утвердил состав КДК

Российский футбольный союз (РФС) сообщил об утверждении состава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) организации.

Заседание исполнительного комитета РФС состоялось в понедельник, 3 марта по видеоконференцсвязи.

Председателем КДК остается Артур Григорьянц. Его заместитель — Андрей Соколов.

Также в состав КДК вошли:

Михаил Андреев — член комитета;

Николай Белокобыльский — член комитета;

Кирилл Глазов — член комитета;

Владимир Кулик — член комитета;

Эрнест Маркаров — член комитета;

Анвар Файзиев — член комитета;

Дмитрий Иванов - член комитета;

Алексей Толкачев - член комитета;

Виктор Филиппов - член комитета;

Александр Федоров - член комитета.

В начале февраля президент РФС Александр Дюков был переизбран на 4 года. Он был единственным кандидатом на должность.