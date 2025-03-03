РФС утвердил состав КДК
Российский футбольный союз (РФС) сообщил об утверждении состава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) организации.
Заседание исполнительного комитета РФС состоялось в понедельник, 3 марта по видеоконференцсвязи.
Председателем КДК остается Артур Григорьянц. Его заместитель — Андрей Соколов.
Также в состав КДК вошли:
Михаил Андреев — член комитета;
Николай Белокобыльский — член комитета;
Кирилл Глазов — член комитета;
Владимир Кулик — член комитета;
Эрнест Маркаров — член комитета;
Анвар Файзиев — член комитета;
Дмитрий Иванов - член комитета;
Алексей Толкачев - член комитета;
Виктор Филиппов - член комитета;
Александр Федоров - член комитета.
В начале февраля президент РФС Александр Дюков был переизбран на 4 года. Он был единственным кандидатом на должность.
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