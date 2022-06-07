Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» рассказал, что полузащитник Квинси Промес является одним из лидеров команды.

— После игры появилось видео, как Квинси Промес настраивает команду на финал. Насколько его слова помогли ребятам?

— У нас всегда так происходит перед игрой. Есть группа футболистов, которые говорят что-то в определенный момент. Это происходит спонтанно. Просто зрители увидели, что Промес может такое сказать. Да, это была более продолжительная речь, чем обычно, но это было нужно. Я говорил в последнее время, что хоть он и не так часто забивал, но он один из лидеров раздевалки. А в финале Квинси показал, что и на поле может проявить себя.

— Промес также разговаривал и с легионерами, когда начался массовый отъезд иностранцев. Команда прислушивается к нему?

— Он является одним из лидеров. Когда у тебя в команде иностранные футболисты и русские, всегда есть лидер со стороны легионеров и с русской стороны. Промес взаимодействует больше с иностранцами, а Джикия — с русскими. Да и Жиго с Зобниным тоже взаимодействуют с командой. Зобнин вроде тихий, но при этом опытный футболист.

В финале «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1 и выиграл БЕТСИТИ Кубок России. Красно-белые завоевали Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР).