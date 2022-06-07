Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:30

Ребров: «Промес — один из лидеров «Спартака»

Ребров назвал Промеса одним из лидеров «Спартака»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» рассказал, что полузащитник Квинси Промес является одним из лидеров команды.
— После игры появилось видео, как Квинси Промес настраивает команду на финал. Насколько его слова помогли ребятам?
— У нас всегда так происходит перед игрой. Есть группа футболистов, которые говорят что-то в определенный момент. Это происходит спонтанно. Просто зрители увидели, что Промес может такое сказать. Да, это была более продолжительная речь, чем обычно, но это было нужно. Я говорил в последнее время, что хоть он и не так часто забивал, но он один из лидеров раздевалки. А в финале Квинси показал, что и на поле может проявить себя.

— Промес также разговаривал и с легионерами, когда начался массовый отъезд иностранцев. Команда прислушивается к нему?

— Он является одним из лидеров. Когда у тебя в команде иностранные футболисты и русские, всегда есть лидер со стороны легионеров и с русской стороны. Промес взаимодействует больше с иностранцами, а Джикия — с русскими. Да и Жиго с Зобниным тоже взаимодействуют с командой. Зобнин вроде тихий, но при этом опытный футболист.

В финале «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1 и выиграл БЕТСИТИ Кубок России. Красно-белые завоевали Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР).

Артем Ребров. Артем Ребров: «Думал, моментов, как чемпионство, будет много. Пришлось ждать пять лет»

Артем Ребров
Квинси Промес
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
У «Уфы» и «Рубина» есть шанс избежать вылета в ФНЛ? В РФС раскрыли, у каких клубов РПЛ проблемы с лицензированием
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Ребров — о незабитом пенальти: «Фомина тоже жалко по-своему, но так бывает»
Ребров рассказал, как команду готовили к финалу БЕТСИТИ Кубка России в Тарасовке
Ребров рассказал, насколько отличаются эмоции от победы в БЕТСИТИ Кубке России от победы в чемпионате в 2017 году
Федун: «Кубок — это титул, который навсегда останется с нами. И никто уже не вспомнит про 10-е место»
Федун: «Даже я не помню такого антуража, какой был на стадионе в день финала Кубка»
Федун: «Спартак» недосчитался 13 очков из-за спорных решений»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Ребров — о незабитом пенальти: «Фомина тоже жалко по-своему, но так бывает»
Газизов поблагодарил Стукалова за работу в «Уфе»
Ребров рассказал, как команду готовили к финалу БЕТСИТИ Кубка России в Тарасовке
Газизов: «На сегодняшний день «Уфа» будет играть в ФНЛ-1. Задача — вернуться в РПЛ как можно скорее»
Ребров рассказал, насколько отличаются эмоции от победы в БЕТСИТИ Кубке России от победы в чемпионате в 2017 году
Артем Ребров: «Думал, моментов, как чемпионство, будет много. Пришлось ждать пять лет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газизов: «Все суды со «Спартаком» будут идти до конца. Никакого удовлетворения у меня нет»

Газизов: «Уфа» может сменить название, глава республики в курсе»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости