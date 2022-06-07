Газизов: «Все суды со «Спартаком» будут идти до конца. Никакого удовлетворения у меня нет»

Газизов заявил, что все суды со «Спартаком» будут идти до конца

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о судебных разбирательствах со «Спартаком».

«Немного не по теме. Когда начинались судебные коллизии, я понимал, что вся история будет длиться больше двух лет. Все суды будут идти до конца. Никакого удовлетворения у меня нет», — сказал Газизов.

6 июня Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. Средства получит бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

Газизов подал иск с требованием выплатить ему определенную часть денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21.

Бывший гендиректор «Спартака» предоставил расписку Леонида Федуна. В ней указано, что Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций «Спартака». Владелец клуба заявил, что документ, который приложен к иску Газизова, не является частью трудового договора.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.