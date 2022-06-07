Газизов: «Уфа» может сменить название, глава республики в курсе»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что у клуба есть деньги для дальнейшего выступления в ФНЛ.

«Хотелось бы сказать, что для ФНЛ нужен бюджет около 700 миллионов. Мы так думаем, по крайней мере. У нас есть игроки на контрактах, которые поднимают бюджет. Деньги, чтобы двигаться дальше, у нас есть. С нашим букмекерских партнером были подписаны соглашения по ситуации, если мы останемся в РПЛ.

После игры с «Оренбургом» мы поговорили с ними. Я попросил об увеличении финансирования для ФНЛ. Переговоры на завершающий стадии. «Уфа» может сменить название. Об этом сообщили главе республики, он в курсе. Не могу сказать название», — сказал Газизов.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в ФНЛ-1.