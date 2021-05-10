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Тедеско попрощался со «Спартаком» и болельщиками на русском

21:15
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после завершения матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (2:1) обратился к болельщикам клуба. Для немецкого специалиста это был последний домашний матч во главе команды.

«Спасибо за все. Я люблю «Спартак». Навсегда. Я люблю эту команду. Спасибо за все, ребята. Я буду скучать по вам», — сказал Тедеско на русском.

«Спартак» набрал 56 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя «Локомотив» (53). «Химки» (44) — на восьмом месте.

В заключительном туре РПЛ 16 мая «Спартак» в Грозном сыграет с «Ахматом», а «Химки» примут «Сочи».

Спартак — Химки

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