На 27-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Химки» арбитр Владислав Безбородов принял правильное решение, засчитав взятие ворот красно-белых. Спартаковцы спорили с судьей, убеждая того зафиксировать нарушение правил со стороны Брайна Идову. Однако рефери оставил свой вердикт в силе, видеоассистенты Николай Волошин и Николай Еремин в его действия не вмешались.

В ходе атаки «Химок» в эпизоде в центре поля Идову сыграл в мяч ногой — он отлетел ему в левую руку. После этого атака гостей продолжилась, игроки сделали несколько передач, только после этого Максим Глушенков открыл счет. После контакта мяча с рукой Идову не был моментально забит гол и не была незамедлительно создана возможность забить гол. Судя по всему, все это Безбородов и объяснял спартаковцам, когда засчитал гол.

(Александр Бобров)