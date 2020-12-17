Тедеско может покинуть «Спартак» до Нового года

Как стало известно «СЭ», руководство «Спартака» в ближайшее время рассмотрит вопрос о досрочном расторжении контракта с главным тренером Доменико Тедеско. Красно-белые обсудят такой вариант с самим специалистом.

Вчера московский клуб проиграл «Зениту» со счетом 1:3 в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ, после чего Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с командой. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Команду также покинет его помощник Андреас Хинкель, который руководил «Спартаком» во время дисквалификаций Тедеско.

Ранее «СЭ» сообщал, что руководство «Спартака» склоняется к тому, чтобы новый главный тренер команды был иностранцем.

Под руководством Тедеско красно-белые в нынешнем сезоне идут на втором месте в турнирной таблице, одержав 10 побед в 19 встречах.