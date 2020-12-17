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Тедеско может покинуть «Спартак» до Нового года

10:40
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», руководство «Спартака» в ближайшее время рассмотрит вопрос о досрочном расторжении контракта с главным тренером Доменико Тедеско. Красно-белые обсудят такой вариант с самим специалистом.

Вчера московский клуб проиграл «Зениту» со счетом 1:3 в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ, после чего Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с командой. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Команду также покинет его помощник Андреас Хинкель, который руководил «Спартаком» во время дисквалификаций Тедеско.

Ранее «СЭ» сообщал, что руководство «Спартака» склоняется к тому, чтобы новый главный тренер команды был иностранцем.

Под руководством Тедеско красно-белые в нынешнем сезоне идут на втором месте в турнирной таблице, одержав 10 побед в 19 встречах.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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