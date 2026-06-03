Тедеев заявил, что был безумно счастлив после увольнения из «Акрона»
Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» рассказал об увольнении из клуба.
— Вернемся к теме увольнения. После матча с «Крыльями Советов» руководство сразу объявило о вашем уходе. Это было спланировано или решение приняли в моменте?
— Проявлю толику эгоизма: я безумно был счастлив, когда услышал эту фразу от Павла Морозова. Объясню почему. Все случилось в раздевалке и для меня стало неожиданностью. Но ранее, после игры с «Локомотивом», я как переживающий тренер разговаривал со спортивным директором и сказал: что-то надо менять, один из вариантов — смена тренера, чтобы эмоционально взбодрить игроков. Потом мы встретились с гендиректором и владельцем, хорошо пообщались и решили двигаться вместе. Я заручился поддержкой, но сказал: сам уходить не буду, вы меня можете только уволить. В тяжелой ситуации бежать неправильно.
— Что было дальше?
— Я высказал свое мнение — правдивое или нет, решать руководству. После матча с «Крыльями» я зашел в раздевалку с мыслью: надо как можно скорее привести футболистов в норму, готовиться к следующему матчу. Сказал, что на стадионе «Ротора» будет уйма болельщиков, что команда с великими традициями — надо готовиться к серьезному матчу, но мы победим. И тут же услышал от руководства это счастливое для меня предложение: «Сотрудничество прекращается, команду будет готовить Мурат Искаков».
— Как восприняли это решение?
— Я поблагодарил каждого футболиста — они герои, превзошли себя в тех условиях. Потом мы зашли в тренерскую, я пожал руку руководителю, поблагодарил. И подумал, что надо скорее уехать, чтобы тренерский штаб сам принимал решения. По телефону говорил: могу озвучить свое мнение, но хочу, чтобы вы все сделали сами. И мы были схожи во мнении — например, кого ставить в ворота. Слава богу, что все так случилось.
— То есть руководство поступило правильно?
— Это был правильный ход. Потому что в итоге команда сохранила место в РПЛ. Я не разозлился. Уже через несколько часов после матча вспоминал хорошие моменты — их было много. Мы с футболистами продолжаем общаться, — сказал Тедеев в интервью «СЭ».
Тедеев покинул «Акрон» 17 мая после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре РПЛ. С 27 очками тольяттинцы финишировали на 13-м месте в турнирной таблице.
В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Акрон» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Мурата Искакова победил «Ротор» (2:0; 0:1).
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|Спартак
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|12-7
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|Зенит
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6
|Динамо Мх
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|12-10
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7
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8
|Рубин
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|2
|4
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|10-9
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9
|Оренбург
|7
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|7-9
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10
|Ростов
|7
|2
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|10-11
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11
|Ахмат
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12
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14
|Родина
|7
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|5
|8-19
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15
|Акрон
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|8-17
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16
|Факел
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|4-10
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|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
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|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 2
|6.09
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|2 : 0
|6.09
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Зенит
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Краснодар
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Маркиньос
Спартак
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Крылья Советов
|3
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Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
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Рубин
|6
|1
|1
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Родина
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|1
|0
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|1
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