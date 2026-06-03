Тедеев заявил, что был безумно счастлив после увольнения из «Акрона»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» рассказал об увольнении из клуба.

— Вернемся к теме увольнения. После матча с «Крыльями Советов» руководство сразу объявило о вашем уходе. Это было спланировано или решение приняли в моменте?

— Проявлю толику эгоизма: я безумно был счастлив, когда услышал эту фразу от Павла Морозова. Объясню почему. Все случилось в раздевалке и для меня стало неожиданностью. Но ранее, после игры с «Локомотивом», я как переживающий тренер разговаривал со спортивным директором и сказал: что-то надо менять, один из вариантов — смена тренера, чтобы эмоционально взбодрить игроков. Потом мы встретились с гендиректором и владельцем, хорошо пообщались и решили двигаться вместе. Я заручился поддержкой, но сказал: сам уходить не буду, вы меня можете только уволить. В тяжелой ситуации бежать неправильно.

— Что было дальше?

— Я высказал свое мнение — правдивое или нет, решать руководству. После матча с «Крыльями» я зашел в раздевалку с мыслью: надо как можно скорее привести футболистов в норму, готовиться к следующему матчу. Сказал, что на стадионе «Ротора» будет уйма болельщиков, что команда с великими традициями — надо готовиться к серьезному матчу, но мы победим. И тут же услышал от руководства это счастливое для меня предложение: «Сотрудничество прекращается, команду будет готовить Мурат Искаков».

— Как восприняли это решение?

— Я поблагодарил каждого футболиста — они герои, превзошли себя в тех условиях. Потом мы зашли в тренерскую, я пожал руку руководителю, поблагодарил. И подумал, что надо скорее уехать, чтобы тренерский штаб сам принимал решения. По телефону говорил: могу озвучить свое мнение, но хочу, чтобы вы все сделали сами. И мы были схожи во мнении — например, кого ставить в ворота. Слава богу, что все так случилось.

— То есть руководство поступило правильно?

— Это был правильный ход. Потому что в итоге команда сохранила место в РПЛ. Я не разозлился. Уже через несколько часов после матча вспоминал хорошие моменты — их было много. Мы с футболистами продолжаем общаться, — сказал Тедеев в интервью «СЭ».

Тедеев покинул «Акрон» 17 мая после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре РПЛ. С 27 очками тольяттинцы финишировали на 13-м месте в турнирной таблице.

В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Акрон» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Мурата Искакова победил «Ротор» (2:0; 0:1).

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