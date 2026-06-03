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Тедеев заявил, что был безумно счастлив после увольнения из «Акрона»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Заур Тедеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» рассказал об увольнении из клуба.

— Вернемся к теме увольнения. После матча с «Крыльями Советов» руководство сразу объявило о вашем уходе. Это было спланировано или решение приняли в моменте?

— Проявлю толику эгоизма: я безумно был счастлив, когда услышал эту фразу от Павла Морозова. Объясню почему. Все случилось в раздевалке и для меня стало неожиданностью. Но ранее, после игры с «Локомотивом», я как переживающий тренер разговаривал со спортивным директором и сказал: что-то надо менять, один из вариантов — смена тренера, чтобы эмоционально взбодрить игроков. Потом мы встретились с гендиректором и владельцем, хорошо пообщались и решили двигаться вместе. Я заручился поддержкой, но сказал: сам уходить не буду, вы меня можете только уволить. В тяжелой ситуации бежать неправильно.

— Что было дальше?

— Я высказал свое мнение — правдивое или нет, решать руководству. После матча с «Крыльями» я зашел в раздевалку с мыслью: надо как можно скорее привести футболистов в норму, готовиться к следующему матчу. Сказал, что на стадионе «Ротора» будет уйма болельщиков, что команда с великими традициями — надо готовиться к серьезному матчу, но мы победим. И тут же услышал от руководства это счастливое для меня предложение: «Сотрудничество прекращается, команду будет готовить Мурат Искаков».

— Как восприняли это решение?

— Я поблагодарил каждого футболиста — они герои, превзошли себя в тех условиях. Потом мы зашли в тренерскую, я пожал руку руководителю, поблагодарил. И подумал, что надо скорее уехать, чтобы тренерский штаб сам принимал решения. По телефону говорил: могу озвучить свое мнение, но хочу, чтобы вы все сделали сами. И мы были схожи во мнении — например, кого ставить в ворота. Слава богу, что все так случилось.

— То есть руководство поступило правильно?

— Это был правильный ход. Потому что в итоге команда сохранила место в РПЛ. Я не разозлился. Уже через несколько часов после матча вспоминал хорошие моменты — их было много. Мы с футболистами продолжаем общаться, — сказал Тедеев в интервью «СЭ».

Тедеев покинул «Акрон» 17 мая после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре РПЛ. С 27 очками тольяттинцы финишировали на 13-м месте в турнирной таблице.

В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Акрон» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Мурата Искакова победил «Ротор» (2:0; 0:1).

Артем Дзюба и&nbsp;Заур Тедеев.«Было бы символично, если бы Дзюба закончил карьеру в «Спартаке». И выиграл титул». Откровенный Тедеев

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Заур Тедеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 1
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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