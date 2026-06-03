Председатель правления «Зенита» Зырянов заявил, что в клубе довольны Соболевым

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал результативность нападающего команды Александра Соболева в сезоне-2025/26.

В заключительном туре РПЛ сине-бело-голубые победили «Ростов» со счетом 1:0 и стали чемпионами России. 29-летний Соболев забил победный гол с пенальти.

«Не могу сказать причину [результативности]. Но мы только рады, что Саша стал забивать, практически в каждом матче победные голы. Мы довольны», — цитирует Зырянова ТАСС.

Также он оценил прошедший сезон для питерской команды.

«Самое главное — чемпионство. Чемпионат закончился недавно, но мы уже готовимся к следующему. Потому что у нас выходных дней нет, футболисты отдыхают, а мы работаем», — добавил Зырянов.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2024 году. Всего в сезоне-2025/26 он провел 38 матчей за питерцев во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 3 результативные передачи.

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