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Экс-тренер «Акрона» Тедеев сравнил Дзюбу с Роналду: «Артем усилит любую команду в РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе нападающего сборной России Артема Дзюбы в «Спартак».

— Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в интервью «СЭ» не исключил подписания Дзюбы летом. Артем потянет?

— Однозначно. Любую команду Премьер-лиги. Было бы символично, если бы он закончил карьеру в «Спартаке», выиграв титул. А выиграть можно с футболистами, которые знают ДНК, генетику красно-белых. «Спартак» — величайший клуб, его строили великие Старостины и потом Романцев. Там всегда были одаренные технически, тактически развитые футболисты. Артем как раз показывает ту генетику. Он может делать с мячом все что угодно! Думаете, Дзюба любит только футбол, состоящий из длинных передач? Нет, он внизу еще сильнее. Но для этого нужны исполнители, которые умело взаимодействуют: опорники, крайние защитники, игрок под атакой. Артем всегда будет полезен.

— В раздевалке Дзюба такой же?

— Он очень позитивный, требует и от себя, и от других. Что-то он уже не может делать в силу возраста — это нормально. Криштиану Роналду тоже не делает некоторые вещи. Но Артем усилит любую команду, особенно в ментальном плане. А что сегодня нужно «Спартаку»? Прежде всего ментально стать сильнее. Это делается только через личностей, — сказал Тедеев в интервью «СЭ».

23 мая 37-летний футболист объявил об уходе из «Акрона», за который играл с 2024 года.

Форвард является воспитанником «Спартака» и выступал за основную команду красно-белых с 2006 по 2015 год

Артем Дзюба и&nbsp;Заур Тедеев.«Было бы символично, если бы Дзюба закончил карьеру в «Спартаке». И выиграл титул». Откровенный Тедеев

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Заур Тедеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 1
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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