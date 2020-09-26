«Тамбов» — «Спартак»: видеотрансляция матча чемпионата России
12:30
В субботу, 26 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Тамбов» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне тамбовчане дважды обыграли красно-белых в рамках премьер-лиги, причем в первом круге удалось взять три очка не пропустив.
Следить за матчем «Тамбов» — «Спартак»" вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Тамбов» — «Спартак»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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