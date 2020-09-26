В субботу, 26 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Тамбов» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне тамбовчане дважды обыграли красно-белых в рамках премьер-лиги, причем в первом круге удалось взять три очка не пропустив.

Следить за матчем «Тамбов» — «Спартак»" вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Тамбов» — «Спартак»