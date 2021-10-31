«Краснодар» — лидер нынешнего сезона Тинькофф РПЛ по числу попаданий в каркас
«Краснодар» 12 раз попал в каркас ворот соперников в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ, сообщает Opta.
Краснодарская команда является единоличными лидером чемпионата по этому показателю. «Быки» попали в штанги и перекладины в четыре раза больше, чем любая другая команды лиги.
После 13 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» набрал 21 очко и расположился на 5-м месте в турнирной таблице.
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