Светлаков — о возможном назначении Галактионова в «Локомотив»: «Я хочу Палыча!»

Актер, телеведущий и болельщик «Локомотива» Сергей Светлаков прокомментировал «СЭ» возможное назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера команды.

«Исправит ли Галактионов ситуацию в «Локомотиве»? Я не знаю. Я хочу Палыча», — сказал Светлаков «СЭ».

В пятницу, 11 ноября Михаил Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Нижнего Новгорода». Ранее сообщалось, что 38-летний россиянин близок к назначению в «Локомотив».

Юрий Семин тренировал «Локомотив» в периоды с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и 2016 по 2020 годы. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также 6 раз выигрывала Кубок России.