Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:50

Светлаков — о возможном назначении Галактионова в «Локомотив»: «Я хочу Палыча!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Сергей Светлаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Актер, телеведущий и болельщик «Локомотива» Сергей Светлаков прокомментировал «СЭ» возможное назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера команды.

«Исправит ли Галактионов ситуацию в «Локомотиве»? Я не знаю. Я хочу Палыча», — сказал Светлаков «СЭ».

В пятницу, 11 ноября Михаил Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Нижнего Новгорода». Ранее сообщалось, что 38-летний россиянин близок к назначению в «Локомотив».

Юрий Семин тренировал «Локомотив» в периоды с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и 2016 по 2020 годы. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также 6 раз выигрывала Кубок России.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Юрий Семин
6
17
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Плагиатом заниматься стыдно». За что украинка Баюл обозлилась на Тутберидзе и Загитову
Шоу Плющенко лучше этапов «Гран-при»? В Москве собралась полная арена «Динамо», где Трусова и Кондратюк катались под Киркорова
Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине на саммите ВАС
СМИ указали на появление у РФ важнейшего партнера из-за санкций Запада
Каховская ГЭС получила повреждения в результате ночных ударов ВСУ
Венгерский политик намекнул на раздел Украины
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур перед ЧМ-2022: «Динамо» — ЦСКА, «Локо» — «Спартак» и другие матчи
В агентстве Бальде сообщили дату возвращения игрока к тренировкам с командой
Чернов считает, что «Спартак» мог заканчивать игру с «Локомотивом» в первом тайме
Догонит ли «Спартак» «Зенит»? Мнение Юрана
Юран: «Слышу от экспертов: «Локо» точно не вылетит. Про «Рубин» тоже так говорили...»
РПЛ: «Динамо» — ЦСКА и другие матчи 17-го тура
«Оренбург» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ
Материалы сюжета: «Локомотив», перемены: кто будет новым тренером?
Юран: «Слышу от экспертов: «Локо» точно не вылетит. Про «Рубин» тоже так говорили...»
Смородская о Галактионове в «Локомотиве»: «Ничего выдающегося в «Нижнем Новгороде» он не показал»
Бышовец: «Локомотиву» нужно усиление в каждой линии команды — в защите, полузащите и нападении»
Баринов о Галактионове в «Локомотиве»: «Он не хотел туда идти. Его затащили силой»
Булыкин оценил кандидатуру Галактионова на пост главного тренера «Локомотива»
Михаил Галактионов объявил об уходе из «Нижнего Новгорода» после победы над «Ахматом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Светлаков: «Фильм о «Локомотиве»? Если смогу прикоснуться к великой истории, то я — за»

Мележиков надеется, что ФИФА рассмотрит обращение «Спартака» по Кралу через 10 дней
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости