Светлаков: «Фильм о «Локомотиве»? Если смогу прикоснуться к великой истории, то я — за»

Актер, телеведущий и болельщик «Локомотива» Сергей Светлаков ответил на вопрос «СЭ» о создании фильма, приуроченного к столетию московского клуба.

«Честно, я об этом фильме ничего не знаю. Меня спросили 4 месяца назад — могу ли я что-то сделать к этому фильму. Я сказал, что да. Фильм снимается? Еще раз, я не знаю. Если этот фильм как-то рождается, и я могу немножко прикоснуться к великой истории столетнего клуба — я только за», — сказал Светлаков «СЭ».

Датой основания «Локомотива» считалось 23 июля 1922 года. В апреле 2022 года пресс-служба клуба сообщила, что проведет исследование точной даты основания клуба, так как в ходе работы в архивах для подготовки материалов к празднованию юбилея команды возникли сомнения в обоснованности называвшейся ранее даты основания клуба.